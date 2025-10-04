Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Світ

Талібан посилює контроль за агентами Росії і Білорусі в Афганістані

Талібські спецслужби підозрюють Росію у спробах використати Афганістан для провокацій проти Заходу.

Талібан посилює контроль за агентами Росії і Білорусі в Афганістані
таліби
Фото: Facebook

Головне управління розвідки руху «Талібан» активізувало контроль за діяльністю агентів росії та білорусі на території Афганістану. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними контррозвідки, у країні створили агентурну мережу, основним завданням якої є провокування зіткнень інтересів іноземних держав і загострення напруги між Сходом та Заходом.

3 липня Росія стала першою державою у світі, яка формально визнала «Ісламський Емірат Афганістан». Вже 7 липня керівник контррозвідки ГУР Талібану Асадулла Бар’ялай у своєму листі відзначив різке зростання кількості російських «туристів», журналістів та інших відвідувачів, припустивши, що значна частина з них є співробітниками спецслужб.

У вересні Бар’ялай звернувся до керівництва з пропозиціями щодо конкретних заходів протидії діяльності агентів Росії та Білорусі.
﻿
