Талібан посилює контроль за агентами Росії і Білорусі в Афганістані

Головне управління розвідки руху «Талібан» активізувало контроль за діяльністю агентів росії та білорусі на території Афганістану.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
За даними контррозвідки, у країні створили агентурну мережу, основним завданням якої є провокування зіткнень інтересів іноземних держав і загострення напруги між Сходом та Заходом.
3 липня Росія стала першою державою у світі, яка формально визнала «Ісламський Емірат Афганістан». Вже 7 липня керівник контррозвідки ГУР Талібану Асадулла Бар’ялай у своєму листі відзначив різке зростання кількості російських «туристів», журналістів та інших відвідувачів, припустивши, що значна частина з них є співробітниками спецслужб.
У вересні Бар’ялай звернувся до керівництва з пропозиціями щодо конкретних заходів протидії діяльності агентів Росії та Білорусі.