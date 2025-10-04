Талібан посилює контроль за агентами Росії і Білорусі в Афганістані

Талібські спецслужби підозрюють Росію у спробах використати Афганістан для провокацій проти Заходу.

Головне управління розвідки руху «Талібан» активізувало контроль за діяльністю агентів росії та білорусі на території Афганістану.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними контррозвідки, у країні створили агентурну мережу, основним завданням якої є провокування зіткнень інтересів іноземних держав і загострення напруги між Сходом та Заходом.

3 липня Росія стала першою державою у світі, яка формально визнала «Ісламський Емірат Афганістан». Вже 7 липня керівник контррозвідки ГУР Талібану Асадулла Бар’ялай у своєму листі відзначив різке зростання кількості російських «туристів», журналістів та інших відвідувачів, припустивши, що значна частина з них є співробітниками спецслужб.

У вересні Бар’ялай звернувся до керівництва з пропозиціями щодо конкретних заходів протидії діяльності агентів Росії та Білорусі.