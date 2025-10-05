У Польщі виявили уламки об’єкта, схожого на безпілотник

У селі Заремби Вархоли Островського повіту в Мазовецькому воєводстві Польщі виявили уламки об’єкта, схожого на безпілотник.
Про це повідомила на Військова поліція.
На місці події під наглядом прокурора Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури працюють слідчі Мазовецького відділення Військової поліції.
Відомо, що уламки в полі побачив місцевий житель. Правоохоронці забезпечили охорону місця, повідомили Військову поліцію та прокуратуру і закликали мешканців повідомляти про подібні випадки.
У ніч на 5 жовтня Польща привела у найвищу бойову готовність сили протиповітряної оборони та підняла в повітря чергові пари винищувачів через масовану атаку РФ по УКраїні.