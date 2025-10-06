Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Мерц вважає, що РФ стоїть за запуском більшості дронів, помічених над Німеччиною та Данією

На його думку, це були дрони-розвідники. 

Мерц вважає, що РФ стоїть за запуском більшості дронів, помічених над Німеччиною та Данією
Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія стоїть за запуском більшості дронів, помічених над Німеччиною та Данією.

Його цитує DW.

На думку чиновника, частота вторгнень у повітряний простір Європи перевершує  часи "Холодної війни", але жоден із зафіксованих дронів не був бойовим. Вони здійснювали розвідку.

"Наше припущення полягає в тому, що Росія стоїть за більшістю цих дронових польотів", – заявив Мерц у програмі ARD "Caren Miosga". 

Він зазначив, що наразі не було жодного інциденту чи операції з "озброєним" дроном.

"Це спроби шпигунства. Це також спроби дестабілізувати населення", – сказав канцлер і додав, що дрони запускають і звичайні громадяни, хоча робити це поблизу аеропортів законом заборонено. 

Один з таких інцидентів стався днями біля найбільшого аеропорту Німеччини, розташованого у Франкфурті-на-Майні.

"Але ми розслідуємо ці випадки незалежно від того, хто за ними стоїть. Це серйозна загроза нашій безпеці", – зауважив політик.

Він наголосив, захист від дронів входить до компетенції поліції, яка поки що недостатньо добре для цього оснащена. Він також нагадав про вже анонсований перегляд закону про безпеку повітряного простору, який, як очікується, наділить Бундесвер юридичними повноваженнями допомагати поліції збивати дрони.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер також заявив, що за дронами, поміченими над аеропортом Мюнхена може стояти Росія. При цьому він визнав, що підтвердити це точно не може.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр закликав швидко створити "правові та фактичні умови" для перехоплення дронів і захисту від них. Зедер також анонсував, що вже 7 жовтня регіональний уряд планує розглянути новий закон про протидію дронам. За його словами, місцева поліція також зможе збивати безпілотники.

Дрони над Мюнхеном 3-4 жовтня призвели до закриття злітно-посадкових смуг, скасування десятків рейсів і затримки понад 10 тисяч пасажирів. Росія заперечує причетність до подібних інцидентів.

  • Норвезькі пілоти, які з жовтня дислокуватимуться під Познанем, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо ті порушать польський повітряний простір. 
