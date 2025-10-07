Макрон дав Лекорню час до середи, щоб сформувати уряд і уникнути дострокових виборів

Учора ввечері президент Франції доручив прем'єр-міністру, який оголосив про відставк, “провести остаточні переговори до середи, щоб визначити платформу дій і стабільності для країни”.

Президент Франції Еммануель Макрон дав своєму прем'єр-міністру, який подав у відставку, Себастьяну Лекорню час до вечора середи для переговорів з політичними партіями ‒ в останній спробі запобігти поглибленню кризи в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лекорню несподівано пішов у відставку зранку у понеділок. Він заявив, що причиною провалу перемовин щодо формування нового уряду є непоступливість антагоністичних політичних груп, зокрема центристської меншості Макрона. Зазначимо, новий кабінет міністрів був представлений у неділю ввечері.

Як інформує Єлисейський палац, учора ввечері Макрон доручив Лекорню “провести остаточні переговори до середи, щоб визначити платформу дій і стабільності для країни”.

Рішення дати Лекорню ще один шанс знайти вихід з політичного глухого кута дає Макрону трохи більше часу, щоб визначити свої наступні кроки, які можуть включати дострокові парламентські вибори, яких вимагають опозиційні групи.

Незрозуміло, що робитиме Макрон після закінчення терміну в середу.

Французькі уряди намагалися втриматися при владі після того, як невдале рішення Макрона щодо дострокових виборів минулого року ще більше послабило його центристську групу та розділило Національні збори на непримиренні блоки.

“Якщо Лекорню зазнає невдачі, Макрону доведеться призначити нового прем'єр-міністра або оголосити дострокові вибори ‒ що потенційно дасть ультраправій партії "Національне об'єднання" найкращий шанс на владу”, ‒ зазначає Bloomberg.

Законодавці нижньої палати змусили обох попередніх прем'єрів ‒ Мішеля Барньє та Франсуа Байру ‒ піти у відставку через бюджетні суперечки та готувалися зробити те саме з Лекорню вже цього тижня.

Політичний глухий кут зірвав спроби скоротити найбільший у єврозоні бюджетний дефіцит. Останній колапс означає, що уряд навряд чи встигне подати бюджет до 13 жовтня, як цього вимагає законодавство. Ймовірно, уряду доведеться запроваджувати тимчасові надзвичайні заходи, щоб уникнути блокування державних фінансів у січні.