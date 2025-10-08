Зеленський вважає, що Путін може почати третю світову війну, якщо проведе мобілізацію

Російський лідер Владімір Путін може напасти на країни Європи, якщо розпочне мобілізацію. Такий ризик існує, тому що Путіну треба демонструвати якийсь успіх, а успіх на полі бою в Україні відсутній, сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Він переконаний, що Росія може напасти на ту країну, де вона матиме змогу отримати "швидкі успіхи". Тож у разі мобілізації країнам Європи варто насторожитися.

"А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну. Тому такі важливі були, на мій погляд, сигнали європейців і ініціатива США і Президента Трампа, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій", – сказав він.

Зеленський припускає, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що з нього буде важко повернутися до війни – значно важче, ніж у період АТО.

"Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно – це спрацює", – сказав він.