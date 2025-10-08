«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСвіт

Зеленський вважає, що Путін може почати третю світову війну, якщо проведе мобілізацію

А зробити він це може, тому що потребує якогось воєнного успіху.

Зеленський вважає, що Путін може почати третю світову війну, якщо проведе мобілізацію
Мобілізація в росіян
Фото: EPA/UPG

Російський лідер Владімір Путін може напасти на країни Європи, якщо розпочне мобілізацію. Такий ризик існує, тому що Путіну треба демонструвати якийсь успіх, а успіх на полі бою в Україні відсутній, сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня. 

Він переконаний, що Росія може напасти на ту країну, де вона матиме змогу отримати "швидкі успіхи". Тож у разі мобілізації країнам Європи варто насторожитися. 

"А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну. Тому такі важливі були, на мій погляд, сигнали європейців і ініціатива США і Президента Трампа, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій", – сказав він. 

Зеленський припускає, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що з нього буде важко повернутися до війни – значно важче, ніж у період АТО. 

"Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно – це спрацює", – сказав він. 

  • Від вересня, з атакою дронів на Польщу, Росія посилила гібридну агресію проти європейських країн. У різних частинах Європи виявляють випадки шпигунства дронами. Хоча довести причетність Росії ще не вдалося, столиці не виключають, що за цим стоїть саме вона. Крім того, російські літаки перетинали повітряний простір Естонії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies