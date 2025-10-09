Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Трамп в разі успіху мирної угоди щодо Гази поїде на Близький Схід

Має "оптимістичні очікування".

Трамп в разі успіху мирної угоди щодо Гази поїде на Близький Схід
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив пресі у Білому домі, що з оптимізмом дивиться на процес перемовин щодо мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом для завершення війни в Газі.

Як пише "Укрінформ", республіканець роздав компліменти американській команді переговорників і поскаржився, що "з іншого боку, на жаль, теж чудова команда".

Трамп анонсував, що в разі успіху мирного процесу вирушить на Близький Схід наприкінці цього тижня. Початок візиту глави держави у Вашингтоні готують на вечір суботи або неділю.

Особисто контролювати ймовірну мирну домовленість Трамп сподівається вже у статусі володаря Нобелівської премії миру: лауреат нагороди буде названий комітетом в Осло ще у п'ятницю.
