Трамп в разі успіху мирної угоди щодо Гази поїде на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп заявив пресі у Білому домі, що з оптимізмом дивиться на процес перемовин щодо мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом для завершення війни в Газі.

Як пише "Укрінформ", республіканець роздав компліменти американській команді переговорників і поскаржився, що "з іншого боку, на жаль, теж чудова команда".

Трамп анонсував, що в разі успіху мирного процесу вирушить на Близький Схід наприкінці цього тижня. Початок візиту глави держави у Вашингтоні готують на вечір суботи або неділю.

Особисто контролювати ймовірну мирну домовленість Трамп сподівається вже у статусі володаря Нобелівської премії миру: лауреат нагороди буде названий комітетом в Осло ще у п'ятницю.