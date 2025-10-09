Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСвіт

Індійський прем'єр Моді відкрив новий міжнародний аеропорт Мумбаї

На летовище витратили понад 2 мільярда доларів.

Індійський прем'єр Моді відкрив новий міжнародний аеропорт Мумбаї
Нарендра Моді на плакаті
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді урочисто відкрив новий аеропорт Мумбаї, який має стати одним із ключових пасажирських та вантажних хабів Азії.

Як пише Associated Press, будівництво летовища відбувалося за кошти бізнес-конгломерату Адані Груп, який вклав близько 2,2 мільярда доларів. 

Пасажиропотік аеропорту складе близько 20 мільйонів осіб на рік, а в перспективі за наступні кілька років, коли запрацюють усі чотири заплановані термінали, скористатися послугами летовища зможуть 90 мільйонів пасажирів. 

Індія - третя країна світу за обсягом авіаперевезень: у 2024 році літаками подорожували 174 мільйони громадян. За останнє десятиліття кількість аеропортів в країні зросла понад удвічі: з 74 до 160. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies