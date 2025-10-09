Індійський прем'єр Моді відкрив новий міжнародний аеропорт Мумбаї

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді урочисто відкрив новий аеропорт Мумбаї, який має стати одним із ключових пасажирських та вантажних хабів Азії.

Як пише Associated Press, будівництво летовища відбувалося за кошти бізнес-конгломерату Адані Груп, який вклав близько 2,2 мільярда доларів.

Пасажиропотік аеропорту складе близько 20 мільйонів осіб на рік, а в перспективі за наступні кілька років, коли запрацюють усі чотири заплановані термінали, скористатися послугами летовища зможуть 90 мільйонів пасажирів.

Індія - третя країна світу за обсягом авіаперевезень: у 2024 році літаками подорожували 174 мільйони громадян. За останнє десятиліття кількість аеропортів в країні зросла понад удвічі: з 74 до 160.