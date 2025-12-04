Влада Індії не вимагатиме встановлювати державний додаток на смартфони

Уряд Індії у середу заявив про скасування вимоги до виробників смартфонів встановлювати "з коробки" державний застосунок, нібито спрямований на кібербезпеку, який неможливо видалити.

Як пише Deutsche Welle, директива зазнала нищівної критики з боку політиків, правозахисників, юристів та особливо технологічних компаній. Гіганти ринку Apple та Samsung повідомили про неможливість дотримання цього правила та погрожували просто припинити роботу на індійський ринок.

Влада Індії переконує, що відмовилася від свого плану, бо додаток нібито "став популярним і без обов'язкового встановлення". Його функціонал буцімто має допомогти запобігти використанню гаджетів шахраями та кіберзлочинцями.

Проте опозиція говорить, що це засіб залишити журналістів та критиків уряду без комунікацій - адже будь-який смартфон із застосунком можна просто дистанційно вимкнути.