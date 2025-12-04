Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

Влада Індії не вимагатиме встановлювати державний додаток на смартфони

Техногіганти розкритикували ініціативу і погрожували припинити випуск гаджетів на індійський ринок.

Влада Індії не вимагатиме встановлювати державний додаток на смартфони
Фото: EPA/UPG

Уряд Індії у середу заявив про скасування вимоги до виробників смартфонів встановлювати "з коробки" державний застосунок, нібито спрямований на кібербезпеку, який неможливо видалити.

Як пише Deutsche Welle, директива зазнала нищівної критики з боку політиків, правозахисників, юристів та особливо технологічних компаній. Гіганти ринку Apple та Samsung повідомили про неможливість дотримання цього правила та погрожували просто припинити роботу на індійський ринок.

Влада Індії переконує, що відмовилася від свого плану, бо додаток нібито "став популярним і без обов'язкового встановлення". Його функціонал буцімто має допомогти запобігти використанню гаджетів шахраями та кіберзлочинцями. 

Проте опозиція говорить, що це засіб залишити журналістів та критиків уряду без комунікацій - адже будь-який смартфон із застосунком можна просто дистанційно вимкнути. 
Теми: ,
﻿
