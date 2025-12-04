Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

У Львові відкриють Почесне консульство Мексики

Його очолить Андрій Квятковський – відомий український борець вільного стилю та засновник фонду Родини Квятковських.

У Львові готуються відкрити почесне консульство Мексики
Фото: Львівська ОВА

У Львові відкриють Почесне консульство Мексики. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"У Львові готується до відкриття Почесне Консульство Мексики. Його очолить Андрій Квятковський – відомий український борець вільного стилю та засновник благодійного фонду Родини Квятковських. Пана Андрія представив Надзвичайний і Повноважний Посол Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес", - написав він.

Козицький зазначив, що це був перший візит Гонсалеса на Львівщину

"Ми вже встигли обговорили напрями для співпраці між Львівщиною та Мексикою, які мають найбільший потенціал. Йдеться про економічні, гуманітарні та культурні проєкти", - додав голова ОВА.

Він подякував панові Гонсалесу за візит та відкритість до діалогу. 

"Це справді великий крок до зближення наших країн", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, що влітку голова МЗС Андрій Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульств до кінця року. 
