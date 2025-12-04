Його очолить Андрій Квятковський – відомий український борець вільного стилю та засновник фонду Родини Квятковських.

У Львові відкриють Почесне консульство Мексики. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"У Львові готується до відкриття Почесне Консульство Мексики. Його очолить Андрій Квятковський – відомий український борець вільного стилю та засновник благодійного фонду Родини Квятковських. Пана Андрія представив Надзвичайний і Повноважний Посол Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес", - написав він.

Козицький зазначив, що це був перший візит Гонсалеса на Львівщину

"Ми вже встигли обговорили напрями для співпраці між Львівщиною та Мексикою, які мають найбільший потенціал. Йдеться про економічні, гуманітарні та культурні проєкти", - додав голова ОВА.

Він подякував панові Гонсалесу за візит та відкритість до діалогу.

"Це справді великий крок до зближення наших країн", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, що влітку голова МЗС Андрій Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульств до кінця року.