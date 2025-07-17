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​Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульств до кінця року

Міністр наголосив, що нова структура МЗС та закордонних установ "відповідатиме реаліям війни та найкращим європейським практикам".

​Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульств до кінця року
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував до кінця 2025 року відкриття нових посольств та понад 10 нових консульських установ.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно я затвердив нову структуру МЗС. На черзі розбудова наших дипмісій за кордоном. До кінця року буде відкрито нові посольства та понад 10 нових консульських установ для збільшення захисту наших людей", - сказав Сибіга на пленарному засіданні Верховної Ради. 

Міністр наголосив, що нова структура МЗС та закордонних установ "відповідатиме реаліям війни та найкращим європейським практикам".

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував "нові кадрові рішення у ключових посольствах". 
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