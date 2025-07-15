Зеленський окреслив три основні напрями роботи для українських дипломатів

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командами Міністерства закордонних справ та Офісу президент, за підсумками якої окреслив три основні напрямки роботи.
Про це він написав у Telegram.
Це - прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, модернізація завдань для українських представників за кордоном, а також - наступні політико-правові кроки на міжнародних майданчиках, зокрема - в Генеральній асамблеї ООН.
"Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії", - наголосив Зеленський.
Він також подякував усім, хто допомагає Україні.
- У червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- Сьогодні ратифікував Угоду про створення Спеціального трибуналу. Тепер можна перейти до наступного етапу - його створення.