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Зеленський окреслив три основні напрями роботи для українських дипломатів

Президент наголосив, що найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. 

Зеленський окреслив три основні напрями роботи для українських дипломатів
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командами Міністерства закордонних справ та Офісу президент, за підсумками якої окреслив три основні напрямки роботи.

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Про це він написав у Telegram.

Це - прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, модернізація завдань для українських представників за кордоном, а також - наступні політико-правові кроки на міжнародних майданчиках, зокрема - в Генеральній асамблеї ООН.

"Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії", - наголосив Зеленський. 

Він також подякував усім, хто допомагає Україні.
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