Кая Каллас про “ультиматум” Трампа: 50 днів – це дуже довгий термін

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на “ультиматум” президента США Дональда Трампа щодо Росії, передає The Telegraph.

“50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів”, – зазначила Кая Каллас.

Вона, водночас, назвала позитивним той факт, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії.

Президент США Дональд Трамп погрожує введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.

Він анонсував щонайменше 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.