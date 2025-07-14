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Кая Каллас про “ультиматум” Трампа: 50 днів – це дуже довгий термін

Водночас Каллас привітала жорсткішу позицію Дональда Трампа щодо Росії.

Кая Каллас про “ультиматум” Трампа: 50 днів – це дуже довгий термін
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на “ультиматум” президента США Дональда Трампа щодо Росії, передає The Telegraph.

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“50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів”, – зазначила Кая Каллас.

Вона, водночас, назвала позитивним той факт, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії.

  • Президент США Дональд Трамп погрожує введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.
  • Він анонсував щонайменше 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.
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