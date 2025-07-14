Кая Каллас про “ультиматум” Трампа: 50 днів – це дуже довгий термін

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на “ультиматум” президента США Дональда Трампа щодо Росії, передає The Telegraph.
“50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів”, – зазначила Кая Каллас.
Вона, водночас, назвала позитивним той факт, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії.
- Президент США Дональд Трамп погрожує введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.
- Він анонсував щонайменше 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.
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Трамп заявив, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить". Президент США також говорив, що розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні. Вашингтон ухвалив таке рішення, оскільки Москва не продемонструвала прагнення припинити війну. Президент Трамп "залишив двері відчиненими стосовно Росії", але тепер "ці двері ось-ось зачиняться".