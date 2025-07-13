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Зеленський: "Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок"

Президент доручив Головкому та начальнику Генштабу представити наявну інформацію про російський потенціал і про наші перспективи.

Зеленський: "Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок"
зустріч Володимира Зеленського і Кіта Келлога
Фото: ОПУ

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що готують зустрічі спецпредставника Трампа Кіта Келлога, який планує приїхати в Україну, із керівниками СБУ та розвідок.

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"Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", – зазначив президент. 

Він анонсував на наступний тиждень перемовини про подальшу підтримку.

"Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи", – повідомив Зеленський. 

Президент сказав, що сьогодні також відбулася зустріч із військовими та міністром оборони, і говорили не лише про фронт, але й про "наші подальші дії", зокрема українське виробництво, дипстрайки, та відповіді на російські удари. 

Також президенту доповів голова Служби безпеки України Василь Малюк щодо захисту українських інтересів і відповідей російським убивцям. 

"Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде",– наголосив глава держави. 

  • Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом у Римі, де обговорили постачання зброї та посилення ППО для України. 
  • Пізніше Келлог анонсував візит до України і пообіцяв, що залишиться тут тиждень. 
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