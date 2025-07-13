Зеленський: "Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок"

Президент доручив Головкому та начальнику Генштабу представити наявну інформацію про російський потенціал і про наші перспективи.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що готують зустрічі спецпредставника Трампа Кіта Келлога, який планує приїхати в Україну, із керівниками СБУ та розвідок.

"Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", – зазначив президент.

Він анонсував на наступний тиждень перемовини про подальшу підтримку.

"Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи", – повідомив Зеленський.

Президент сказав, що сьогодні також відбулася зустріч із військовими та міністром оборони, і говорили не лише про фронт, але й про "наші подальші дії", зокрема українське виробництво, дипстрайки, та відповіді на російські удари.

Також президенту доповів голова Служби безпеки України Василь Малюк щодо захисту українських інтересів і відповідей російським убивцям.

"Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде",– наголосив глава держави.