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Спеціальний представник Трампа приїде в Україну

В Україні спецпредставник планує залишитися упродовж тижня.

Спеціальний представник Трампа приїде в Україну
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог приїде до України в понеділок, 14 липня.

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Про це Келлог повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Конференції з відновлення України, яка проходить в Римі.

Він додав, що планує залишатися в Україні протягом усього тижня. Келлог також вказав на те, що у нього зараз дуже щільний графік і йому навіть ніколи поснідати.

  • Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом у Римі, де обговорили постачання зброї та посилення ППО для України. 
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