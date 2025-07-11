Спеціальний представник Трампа приїде в Україну

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог приїде до України в понеділок, 14 липня.

Про це Келлог повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Конференції з відновлення України, яка проходить в Римі.

Він додав, що планує залишатися в Україні протягом усього тижня. Келлог також вказав на те, що у нього зараз дуже щільний графік і йому навіть ніколи поснідати.