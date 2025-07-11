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У Росії поскаржилися на масовану атаку дронів

Вибухи лунали у декількох регіонах, де знаходяться військові заводи. 

У Росії поскаржилися на масовану атаку дронів
Луховицький авіазавод у РФ
Фото: Astra

Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. Вибухи лунали біля Москви, у Тульській області та на Курщині. Про це пишуть телеграм-канал Astra, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, та Українська правда.

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Зокрема безпілотники атакували Луховицький авіазавод ім. Вороніна у Московській області в ніч на 11 липня. Цей завод є філією АТ "РСК "МіГ". Як мінімум два безпілотники впали на території підприємства та пошкодили компресорну станцію на території. Частково впала одна із стін будівлі станції. У ніч з 10 на 11 липня про потужні вибухи та атаку у луховицьких чатах масово повідомляли місцеві жителі. 

Коваленко підтвердив удар по цьому заводу, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій. Також підприємство бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ. Завод задіяний в циклі модернізації бпла герань/шахед.

Як пише УП із посиланням на російських чиновників, відбулася масована атака дронів на різні регіони РФ. 

На Курщині повідомили про удар по підприємству ТОВ "Псельское" в селі Мале Солдатське Біловського району. Унаслідок атаки виникла пожежа у виробничих приміщеннях підприємства, де знаходиться техніка. Також атакували селище Карла Лібкнехта Курчатовського району.

Вибухи чули в підмосковній Дубні. За даними місцевих жителів, БпЛА атакували підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Це підприємство вже атакували в травні цього року.

Про велику кількість вибухів повідомили жителі Тули. Зокрема, у Пролетарському районі, де розташовані 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ. Імовірно, дрони могли атакувати АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню, або АТ "Щегловский вал" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, що розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю.

У Таганрозі уламки БпЛА впали на територію ТАНТК ім. Г.М. Берієва. Це підприємство спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі роблять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.

За даними Міноброни РФ, засоби ППО нібито перехопили і знищили 155 українських безпілотників.
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