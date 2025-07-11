Стармер і Макрон: Париж стане новою штаб-квартирою “коаліції охочих”

Після потенційного припинення вогню група країн сформує сили для відновлення Сухопутних військ, забезпечення безпеки неба України та підтримки безпечнішого моря.

Париж стане новою штаб-квартирою “коаліції охочих”, а після перших 12 місяців її буде переміщено до Лондона.

Про це домовилися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, пише Reuters.

Лідери двох країн домовилися зміцнити співпрацю в галузі оборони та взяли участь у телефонній розмові “коаліції охочих” – країн, які планують підтримати Україну у разі припинення вогню з Росією.

Під час розмови Стармер сказав Кіту Келлоггу, посланнику президента США Дональда Трампа з питань України, що настав час змусити президента Росії Путіна сісти за стіл переговорів, щоб спробувати досягти мирної угоди. Тим часом слід зосередитися на забезпеченні максимально сильних позицій України.

Після потенційного припинення вогню група країн сформує сили після припинення вогню для відновлення сухопутних військ, забезпечення безпеки неба України та підтримки безпечнішого моря.

“Підтримка України – це не просто правильно, але й важливо для забезпечення безпеки вдома”, – сказав Стармер.

Раніше стало відомо, що обидві країни зобов'язалися замовити більше крилатих ракет Storm Shadow, які зараз використовуються в Україні, та підписали угоду про поглиблення співпраці в ядерній галузі, яка вперше підтвердить можливість координації відповідних сил стримування обох країн.

“Як близькі партнери та союзники НАТО, Велика Британія та Франція мають глибоку історію співпраці в галузі оборони, і сьогоднішні угоди виводять наше партнерство на новий рівень”, – сказав Стармер.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж.

Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.