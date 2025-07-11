Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоВійна

Мерц вимагає від Москви компенсувати Україні пів трильйона євро

Інакше заморожені активи не повернуть.

Мерц вимагає від Москви компенсувати Україні пів трильйона євро
Фрідріх Мерц
Фото: Bundesregierung

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками Конференції з відновлення України у Римі заявив, що сума збитків, яку Росія має компенсувати нашій державі за своє незаконне вторгнення, складає 500 мільярдів євро.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як пише сайт федерального уряду, Мерц назвав Німеччину "найбільшим прихильником України", наголосивши на цивільній допомозі, яка налічує 34 мільярди євро.

Він також нагадав, що заморожені російські активи генеруватимуть відсотки та дохід, які будуть використані на користь України. Якщо Кремль відмовлятиметься заплатити пів трильйона євро за свої злочини, то кошти на рахунках в цивілізованих країнах будуть залишатися знерухомленими. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies