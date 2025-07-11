Мерц вимагає від Москви компенсувати Україні пів трильйона євро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками Конференції з відновлення України у Римі заявив, що сума збитків, яку Росія має компенсувати нашій державі за своє незаконне вторгнення, складає 500 мільярдів євро.

Як пише сайт федерального уряду, Мерц назвав Німеччину "найбільшим прихильником України", наголосивши на цивільній допомозі, яка налічує 34 мільярди євро.

Він також нагадав, що заморожені російські активи генеруватимуть відсотки та дохід, які будуть використані на користь України. Якщо Кремль відмовлятиметься заплатити пів трильйона євро за свої злочини, то кошти на рахунках в цивілізованих країнах будуть залишатися знерухомленими.