Мерц на конференції з відновлення України закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС

Наразі аби посилити тиск на Росію, бракує лише голосу Словаччини - з новим пакетом погодилася навіть Угорщина.

Прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину та її прем'єра Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета антиросійських санкцій.

На римській конференції з відновлення України Мерц наголосив, що наразі аби посилити тиск на Росію, бракує лише голосу Словаччини - з новим пакетом погодилася навіть Угорщина.

"Ми готуємо санкційний пакет №18 проти Росії. Бракує лише однієї держави, щоб узгодити його. Я наполегливо прошу Словаччину та її прем'єр-міністра припинити спротив і відкрити шлях для пакета №18", – сказав німецький прем'єр.

Він наголосив, що політичним обов'язком союзників України залишається посилення тиску на Росію, аби "змінити розрахунки президента Путіна і посадити його за стіл переговорів".

Він також адресував своє послання до Путіна та президента США Дональда Трампа.

"Це послання дуже просте - м не здамося!... І моє інше звернення до Вашингтона і президента Дональда Трампа: залишайтеся з нами і залишайтеся з європейцями; ми на одній стороні, і ми шукаємо стабільного політичного порядку в цьому світі. Залишайтеся з нами на цьому боці і на цій сторінці нашої спільної історії", - заявив канцлер.

Що відомо про нові санкції ЄС проти РФ

ЄС мав затвердити новий пакет обмежувальних заходів минулого місяця, однак Угорщина та Словаччина вирішили заблокувати 18-й пакет санкцій у відповідь плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських нафти та природного газу.

3 липня президент Європейської ради анонсував ухвалення невдовзі 18-го пакету санкцій проти Росії.