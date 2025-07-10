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США запровадили санкції проти експертки ООН, яка критикує війну Ізраїлю в Газі

Вона закликала держави в Раді ООН з прав людини запровадити ембарго на постачання зброї та розірвати торговельні та фінансові зв'язки з Ізраїлем.

США запровадили санкції проти експертки ООН, яка критикує війну Ізраїлю в Газі
Спеціальна доповідачка ООН з прав людини на палестинських територіях Франческа Альбанезе
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти Франчески Альбанезе, спеціальної доповідачки ООН з прав людини на окупованих палестинських територіях. 

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Про це пише Reuters.

"Сьогодні я накладаю санкції на спеціальну доповідачку Ради ООН з прав людини Франчески Альбанезе за її незаконні та ганебні зусилля, спрямовані на спонукання (Міжнародного кримінального суду) до дій проти посадовців, компаній та керівників США та Ізраїлю", – цитує видання держсекретаря. 

Пізніше Альбанезе написала у своєму профілі на платформі Х, що вона "твердо та переконливо стоїть на боці справедливості, як завжди це робила", не згадуючи безпосередньо про санкції США. 

Альбанезе є італійською юристкою та науковицею. Вона закликала держави в Раді ООН з прав людини запровадити ембарго на постачання зброї та розірвати торговельні та фінансові зв'язки з Ізраїлем, звинувативши союзника США у веденні "геноцидної кампанії" в Газі.

У звіті, опублікованому на початку цього місяця, Альбанезе звинуватила понад 60 компаній, зокрема великих виробників зброї та технологічні фірми, у причетності до підтримки ізраїльських поселень та військових дій у Газі. У звіті вона закликала компанії припинити співпрацю з Ізраїлем та притягнути до відповідальності керівників, причетних до ймовірних порушень міжнародного права.

Альбанезе – одна із десятків незалежних експертів з прав людини, яким Організація Об'єднаних Націй доручила звітувати з конкретних тем і криз. Думки, висловлені спеціальними доповідачами, не відображають думки світової організації в цілому.

З моменту повернення на посаду в січні президент Дональд Трамп припинив співпрацю США з Радою ООН з прав людини, продовжив припинення фінансування палестинського агентства допомоги палестинським архівам (UNRWA) та наказав провести перегляд діяльності культурного агентства ООН ЮНЕСКО.

Він також оголосив про плани США вийти з Паризької кліматичної угоди та зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Його адміністрація запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в червні у відповідь на видачу військовим трибуналом ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та попереднє рішення відкрити справу про ймовірні воєнні злочини, скоєні американськими військами в Афганістані.
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