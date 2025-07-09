В Греції затримали чотирьох осіб, які фотографували винищувачі Rafale та об'єкти аерокосмічної промисловості

У Греції виявили чотирьох громадян Китаю під час фотографування чутливих військових об'єктів.

Про це повідомляє видання ProtoThema.

Зазначається, що громадяни Китаю фотографували винищувачі Rafale та об'єкти грецької аерокосмічної промисловості.

Чотирьох осіб – двох чоловіків, жінку та молодого чоловіка – спочатку помітили співробітники служби безпеки Грецької аерокосмічної промисловості. Вони попросили громадян Китаю покинути цей район, але ті перейшли до сусіднього мосту та продовжили фотографувати об'єкти аерокосмічної промисловості та 114-те бойове крило, ігноруючи попередження.

Попередня інформація свідчить про те, що громадяни Китаю володіли значною кількістю фотоматеріалів з цього району. Влада розслідує, чи це був окремий інцидент, чи частина більш систематичних зусиль зі збору розвідувальних даних.