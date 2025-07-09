Генеральна директорка X несподівано оголосила про свою відставку

Це сталося після скандалу з ШІ-ботом.

Генеральна директорка соціальної мережі X Лінда Яккаріно несподівано заявила про відставку, пише Reuters.

Рішення було ухвалене на тлі скандалу, пов’язаного з чат-ботом Grok, розробленим стартапом Маска xAI. Напередодні Grok опублікував на платформі X дописи з посиланнями на Адольфа Гітлера, які згодом видалили через суспільний резонанс.

«Ми почали з важливої попередньої роботи, необхідної для того, щоб поставити безпеку наших користувачів, особливо дітей, і відновити довіру рекламодавців», — написала Яккаріно на своїй сторінці у X.

Маск відповів на її пост словами подяки за внесок у розвиток компанії.

Аналітик DA Davidson Джил Лурія заявив, що відставка Яккаріно може бути результатом несумісності її стилю управління з підходом Маска. «Можливо, ситуація досягла апогею після того, як чат-бот почав відповідати на запити дедалі образливішим тоном», — зазначив він.

Яккаріно очолила X у 2023 році, коли Маск намагався перетворити платформу на багатофункціональний застосунок. До того вона працювала у компанії NBCUniversal і модернізувала рекламний бізнес.

Менеджерка ініціювала запуск нових функцій, зокрема, платіжного партнерства з Visa, програми для Smart TV і розробку банківських карток X.