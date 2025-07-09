Reuters: Литва та Фінляндія планують розпочати власне виробництво протипіхотних мін, зокрема для України

Дві країни, що межують з Росією, раніше оголосили про свій намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін.

Литва та Фінляндія наступного року планують розпочати власне виробництво протипіхотних мін для свого використання та Україні через військову загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб двох країн-членів НАТО.

Дві країни, що межують з Росією, раніше оголосили про свій намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін.

Офіційні особи заявили, що виробництво може бути розпочато після завершення шестимісячного процесу виведення.

Три інші держави НАТО та Європейського Союзу ‒ Польща, Латвія та Естонія ‒ також виходять з договору, посилаючись на все більші занепокоєння щодо небезпеки з боку Москви. Ці три країни не оголосили про плани розпочати виробництво протипіхотних мін, але офіційні особи в Польщі та Латвії зазначили, що вони можуть швидко розпочати виробництво, якщо це буде необхідно, і Естонія розглядає це як можливий варіант у майбутньому.

Україна також оголосила про вихід з Оттавського договору 1997 року, щоб мати змогу краще захищатися від Росії, яка не є стороною договору.

Кроки Фінляндії та Литви щодо початку виробництва таких мін підкреслюють зростання стурбованості у Європі тим, що військові амбіції Росії можуть вийти за межі України. Також про них оголосили після обіцянок країн НАТО збільшити витрати на оборону ‒ відповідно до вимог президента США Дональда Трампа.

“Ми збираємося витратити сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума”, – сказав Reuters заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, буде замовлено десятки тисяч протипіхотних мін або більше.

“Наша національна промисловість буде одним із джерел. Наша промисловість може їх виготовляти”, – сказав Алекса, чия країна має 274-кілометровий кордон з Росією та 679-кілометровий кордон з Білоруссю, близьким союзником Росії.

Після налагодження виробництва Литва зможе постачати продукцію іншим країнам, зокрема Україні, сказав голова Асоціації оборонної промисловості Литви Вінцас Юргутіс.