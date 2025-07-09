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Зеленський прибув до Риму, де планує зустрітися з Кітом Келлогом і Папою Римським

Завтра і післязавтра місто прийматиме Конференцію з відновлення України. 

Зеленський прибув до Риму, де планує зустрітися з Кітом Келлогом і Папою Римським
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Український президент Володимир Зеленський уже прибув до Риму, де 10-11 липня відбуватиметься Конференція з відновлення України. Про це журналістам Суспільного повідомило джерело в Офісі президента, згодом ОП підтвердила це офіційно.

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На сьогодні в президента запланована аудієнція в Папи Римського Лева XIV, зустріч з президентом Італії Матареллою та спецпосланцем Дональда Трампа з питань України Келлогом, повідомив Суспільному речник президента Сергій Никифоров.

Учора Зеленський затвердив склад делегації на конференції. Очолювати її буде не прем'єр-міністр, а віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

До складу увійшла низка міністрів, але не всі. Серед тих, хто поїде до Рима, є міністри оборони і закордонних справ.

URC 2025

На сайті, присвяченому заходу, зазначили, що це вже четверта Конференція з відновлення України, що продовжує щорічну серію політичних заходів високого рівня на тему швидкого відновлення та довгострокової реконструкції України з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Уряди, міжнародні організації, фінансові установи, підприємства, регіони, муніципалітети та громадянське суспільство зберуться разом, об'єднані спільним зобов'язанням зміцнювати стійкість України стільки, скільки буде потрібно. Учасники представлятимуть різні групи зацікавлених сторін, демонструючи свою рішучу відданість майбутньому України.

Подібні заходи, але присвячені реформам, а не відновленню України, відбувалися з 2017 року. Першу Ukraine Reform Conference приймав Лондон, потім – Копенгаген, Торонто, Вільнюс. Після початку повномасштабної війни формат заходів змінили, оскільки відновлення після завданих ворогом ушкоджень є одним з головним завдань.

Присвячені відновленню заходи проходили в Лугано, Лондоні, Берліні. 

Цьогорічна конференція зосередиться на:

  • мобілізації приватного сектору для відбудови і економічного зростання
  • соціальному відновлення і людському капіталі для майбутнього України
  • відновленні муніципалітетів і регіонів
  • вступу до ЄС і пов'язаних реформах
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