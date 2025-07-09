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Верховний суд дозволив Трампу масово звільняти чиновників

Кількість людей, які втратили роботу, може сягнути сотень тисяч.

Верховний суд дозволив Трампу масово звільняти чиновників
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У Сполучених Штатах Верховний суд постановив, що адміністрація Дональда Трампа має право продовжувати політику скорочення персоналу федеральних агенцій та реорганізації органів влади.

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Як пише Reuters, судді підтвердили законність указів республіканця, відповідно до яких мали відбутися масові звільнення та зміни у структурі федеральних агенцій.

Білий дім стверджує, що реформ потребують міністерства сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я, фінансів, у справах ветеранів, а також Державний департамент. Загалом без роботи внаслідок рішень Трампа можуть опинитися кілька сотень тисяч чиновників.
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