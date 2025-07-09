Верховний суд дозволив Трампу масово звільняти чиновників

Кількість людей, які втратили роботу, може сягнути сотень тисяч.

У Сполучених Штатах Верховний суд постановив, що адміністрація Дональда Трампа має право продовжувати політику скорочення персоналу федеральних агенцій та реорганізації органів влади.

Як пише Reuters, судді підтвердили законність указів республіканця, відповідно до яких мали відбутися масові звільнення та зміни у структурі федеральних агенцій.

Білий дім стверджує, що реформ потребують міністерства сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я, фінансів, у справах ветеранів, а також Державний департамент. Загалом без роботи внаслідок рішень Трампа можуть опинитися кілька сотень тисяч чиновників.