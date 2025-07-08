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Суспільне: Зеленський обговорив із Трампом отримання не лише ракет для Patriot, а й самих установок

Інше видання, Axios, повідомило, що президент Сполучених Штатів під час розмови обіцяв негайно надіслати 10 ракет. 

Суспільне: Зеленський обговорив із Трампом отримання не лише ракет для Patriot, а й самих установок
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Під час телефонної розмови з американським президентом Володимир Зеленський обговорив не лише отримання ракет для систем ППО, а й можливість постачання самих комплексів Patriot. Про це з посиланням на поінформованого співрозмовника пише Суспільне

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За даними медіа, деталі нової допомоги від США хочуть обговорити на зустрічах команд двох країн, що заплановані на найближчий час. Розглядають можливість участі в перемовинах американського спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога.

За даними видання Axios, Келлог і представники української влади можуть провести зустріч у Римі в рамках Конференції з відновлення України. Видання пише, що Дональд Трамп у розмові з українським президентом пообіцяв йому терміново надати десять ракет-перехоплювачів для систем ППО. Це менше, ніж українці мали отримати до того, як Вашингтон поставив на паузу постачання. 

Призупинення американської допомоги

Минулого тижня стало відомо про те, що Пентагон припинив надання Україні окремих видів озброєння, зокрема ракет для систем ППО Patriot і гранатометів. Деякі позиції американці відкликали вже з шляху до України, з Польщі. Журналісти з'ясували, що за цим рішенням стоїть керівник політичного напрямку Пентагону. Він був незадоволений залишками зброї на складах і вирішив урізати постачання Україні, схвалені попередньою адміністрацією.

Київ сказав, що зв'яжеться з американцями, аби з'ясувати всі обставини. Вашингтон наполягав, що не припиняв допомоги повністю. Однак важливо, що, за повідомленнями медіа, перестали надавати засоби для протиповітряної оборони, на критичній необхідності яких Україна неодноразово наголошувала. Росія тим часом інтенсифікувала повітряні напади і провела декілька масованих атак. 

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Більше на цю тему – в матеріалі "Ціна зупинки американської допомоги" 

За час призупинення допомоги Дональд Трамп поговорив з Путіним, а тоді – з Володимиром Зеленським. Розмовою з Путіним він залишився розчарованим. Зеленський, коментуючи бесіду з американським колегою, назвав її найкращою за увесь час. 

Рішення призупинення допомоги розкритикували і в США, і за їхніми кордонами. Зокрема, в пресі, і навіть в улюбленій газеті американського президента. 

8 липня Пентагон оголосив, що надасть Україні більше зброї для самозахисту. 

За даними Wall Street Journal, Трамп у розмові з Зеленським 4 липня сказав, що Штати дадуть Україні стільки зброї, скільки зможуть. 
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