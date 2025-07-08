Wall Street Journal: Трамп обіцяв Зеленському дати стільки зброї, скільки США зможуть

пресконференція Дональда Трампа 25 червня 2025 року після саміту НАТО в Нідерландах

За даними Wall Street Journal, під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським американський президент запевнив, що не відповідальний за призупинення постачань. Він заявив, що розпорядився переглянути запаси Пентагону після атак на іранські ядерні об'єкти, але не наказував заморозити постачання зброї.

Таку інформацію журналістам передали люди, обізнані з розмовою президентів. За словами співрозмовників, Трамп сказав Зеленському, що США нададуть стільки зброї, скільки можуть собі дозволити.

За словами двох джерел, обізнаних з ходом зустрічі, Рада національної безпеки Білого дому збереться у вівторок, щоб обговорити нові постачання зброї Україні.

Серед зупинених поставок були протиракетні комплекси-перехоплювачі Patriot, зенітні ракети AIM-120, гаубичні снаряди, ракети AGM-114 Hellfire, ракети GMLRS для озброєння ракетних установок Himars, протитанкові ракети Stinger та гранатомети.

Схвалення нової допомоги востаннє було 30 грудня, ще за попередньої адміністрації. Адміністрація Трампа продовжує відправляти раніше схвалені партії зброї, з кількома перервами.

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Девід Шимер, який очолював портфель України в Раді національної безпеки адміністрації Джо Байдена, заявив, що Білий дім повинен звернутися до Конгресу за схваленням подальших передач надлишкового військового обладнання зі запасів Пентагону або дозволити європейським союзникам купувати ракети ППО та інше необхідне обладнання у США.

Дональд Трамп під час зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу 7 липня сказав, що Штати нададуть Україні додаткове озброєння. Він також сказав, що Україна повинна мати здатність захищатися і що її атакують дуже сильно.

Призупинення надання зброї

Минулого тижня стало відомо про те, що Пентагон припинив надання Україні окремих видів озброєння, зокрема ракет для систем ППО Patriot. Деякі позиції американці відкликали вже з шляху до України, з Польщі. Журналісти з'ясували, що за цим рішенням стоїть керівник політичного напрямку Пентагону. Він був незадоволений залишками зброї на складах і вирішив урізати постачання Україні, схвалені попередньою адміністрацією.

Київ сказав, що зв'яжеться з американцями, аби з'ясувати всі обставини. Вашингтон наполягав, що не припиняв допомоги повністю. Однак важливо, що, за повідомленнями медіа, перестали надавати засоби для протиповітряної оборони, на критичній необхідності яких Україна неодноразово наголошувала. Росія тим часом інтенсифікувала повітряні напади і провела декілька масованих атак.

Більше на цю тему – в матеріалі "Ціна зупинки американської допомоги"

За час призупинення допомоги Дональд Трамп поговорив з Путіним, а тоді – з Володимиром Зеленським. Розмовою з Путіним він залишився розчарованим. Зеленський, коментуючи бесіду з американським колегою, назвав її найкращою за увесь час.

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Рішення призупинення допомоги розкритикували і в США, і за їхніми кордонами. Зокрема, в пресі, і навіть в улюбленій газеті американського президента.

8 липня Пентагон оголосив, що надасть Україні більше зброї для самозахисту.



