У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

​В Румунії ультраправа опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду

Діючий уряд почав роботу 23 червня.

​В Румунії ультраправа опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду
Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Лідер румунської ультраправої опозиційної партії AUR Джордже Сіміон оголосив, що його партія має намір подати вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомляє видання Romania Insider

Сіміон оголосив про це сьогодні, коли уряд взяв на себе відповідальність у парламенті за свій перший фіскальний пакет, який включає, серед іншого, підвищення ПДВ.

Тепер партія збирає підписи для подання вотуму недовіри в конституційний термін у три дні після того, як уряд візьме на себе відповідальність. Наразі подання підписали всі 89 парламентарів AUR, деякі члени інших партій та позапартійні депутати. 

Реклама

Для подання пропозиція мають підписати щонайменше 116 депутатів. 

Правляча коаліція має чітку більшість, маючи 294 депутати, натомість опозиція має близько 134 голосів.

Якщо вотум недовіри буде прийнято, уряд йде у відставку, а законодавчий пакет відхиляється. Якщо він не буде прийнятий, закон вважається прийнятим, хоча його все ще можна оскаржити в Конституційному суді або повернути на повторний розгляд президенту.

  • У понеділок 23 червня Румунія офіційно отримала новий уряд на чолі з Іліє Боложаном - лідером Націонал-ліберальної партії.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies