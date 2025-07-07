​В Румунії ультраправа опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду

Лідер румунської ультраправої опозиційної партії AUR Джордже Сіміон оголосив, що його партія має намір подати вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Про це повідомляє видання Romania Insider.

Сіміон оголосив про це сьогодні, коли уряд взяв на себе відповідальність у парламенті за свій перший фіскальний пакет, який включає, серед іншого, підвищення ПДВ.

Тепер партія збирає підписи для подання вотуму недовіри в конституційний термін у три дні після того, як уряд візьме на себе відповідальність. Наразі подання підписали всі 89 парламентарів AUR, деякі члени інших партій та позапартійні депутати.

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Для подання пропозиція мають підписати щонайменше 116 депутатів.

Правляча коаліція має чітку більшість, маючи 294 депутати, натомість опозиція має близько 134 голосів.

Якщо вотум недовіри буде прийнято, уряд йде у відставку, а законодавчий пакет відхиляється. Якщо він не буде прийнятий, закон вважається прийнятим, хоча його все ще можна оскаржити в Конституційному суді або повернути на повторний розгляд президенту.