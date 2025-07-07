ЦПД: російська пропаганда готує інформаційні передумови для військового вторгнення РФ у країни Балтії

Кремль використовує стандартні наративи: нібито ЄС і НАТО готуються до війни з Росією, захист російськомовного населення і популяризація СРСР.

Центр протидії дезінформації проаналізував інформаційний простір Литви, Латвії та Естонії, щоб виявити інфраструктуру кремлівської пропаганди.

За інформацією відомства, Росія зараз готує інформаційний фундамент для військового вторгнення в країни Балтії у наступні 4-6 років, розвиває свою агентурну та інформаційну мережі.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни РФ проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа, тому кремлівські пропагандисти діють у соцмережах. Зокрема, Facebook, Telegram, TikTok та мережі X.

Для виявлення проросійських наративів та методів поширення пропаганди Центр проаналізував діяльність шести Facebook-сторінок з аудиторією майже 123 000 підписників, дев'яти Telegram-каналів (78 000 читачів), 12 акаунтів у TikTok (162 000) та 15 акаунтів у мережі Х (211 400).

Ключовим наративом російської пропаганди в країнах Балтії стали твердження, нібито ЄС і НАТО готуються до війни з Росією, а Москва "лише діє у відповідь на загрозу". Також систематично експлуатується тема "дискримінації російськомовного населення".

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Серед інших поширених тез пропаганди – твердження, що нібито допомога Україні є помилкою, яка шкодить громадянам країн Балтії, а також популяризація СРСР.

"Зараз російська пропаганда готує інформаційний фундамент для пояснення необхідності військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовних", – кажуть у відомстві.

Поширення цих наративів свідчить про потенційне існування планів вторгнення до Литви, Латвії та Естонії протягом наступних 4-6 років.