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​ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" російської військової бази у Вірменії

Українська розвідка продовжує стежити за пересуванням російських військ.

​ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" російської військової бази у Вірменії
Ілюстративне фото
Фото: function.mil.ru

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова.

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Про це повідомляється на сайті ГУР.

У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

"Командиру войсковой части – полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", – ідеться в листі.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, "принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ".

ГУР продовжує стежити за пересуванням російських військ.

  • 5 липня ГУР заявило, що Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі для посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації.
  • У МЗС Вірменії відкинули інформацію ГУР про можливе використання території країни для посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.
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