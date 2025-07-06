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В аеропортах Росії скасували сотні рейсів "для забезпечення безпеки польотів", - ЗМІ

Обмеження почали запроваджувати в ніч на 5 липня. 

В аеропортах Росії скасували сотні рейсів "для забезпечення безпеки польотів", - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

УРосії в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода було скасовано 287 рейсів та затримано ще 106 через обмеження, які запроваджували "для забезпечення безпеки польотів".

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Про це повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на дані Росавіації, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Шереметьєво скасовано 171 рейс, ще 56 - затримано, у Пулково - скасовано 90 рейсів і 37 -  затримано. В аеропорту Нижнього Новгорода, який зіткнувся з найбільш тривалими обмеженнями через дронову небезпеку, було скасовано 26 рейсів, ще 13 - затримано.

Аеропорти у Пскові, Іваново, Калузі, Санкт-Петербурзі та Тамбові тимчасово не обслуговують рейси.

В аеропортах Москви та Санкт-Петербурга через обмеження, які почали вводити в ніч на 5 липня, виник колапс. Обмеження вводили для забезпечення безпеки польотів через атаки безпілотників і сильний вітер.

Як повідомлялося, вчора Сили оборони успішно відпрацювали по російському аеродрому "Борисоглєбськ"

 
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