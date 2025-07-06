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Проросійський блок Ілана Шора іде на вибори в Молдові

Список очолить башкан Гагаузії Євгенію Гуцул.

Проросійський блок Ілана Шора іде на вибори в Молдові
Ілан Шор
Фото: EPA/UPG

Проросійський політичний блок «Перемога» Ілана Шора оголосив про намір подати документи для участі у парламентських виборах у Молдові. 

Про це Шор заявив у неділю під час з’їзду блоку в Москві, повідомляє «Європейська правда».

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За словами Шора, список кандидатів очолить башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яка є фігуранткою кримінального провадження щодо незаконного фінансування партії «Шор».

Наступного тижня блок "Перемога" подасть документи для участі у виборах. Шор також заявив, що головна мета його блоку — «знести фашистський режим» у Кишиневі та домогтися дострокових парламентських виборів упродовж пів року.

Тим часом у Молдові тривають дискусії щодо створення так званого проросійського лівого «мегаблоку», до якого мають увійти партнери Шора. Про такі переговори нещодавно заявляв лідер соціалістів Ігор Додон. Участь у форматі також обговорюють проросійські політики Вікторія Фуртуне та Василє Тарлєв.

  • Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, який утік до РФ, запустив криптовалютний токен, розроблений для здійснення транскордонних платежів попри західні санкції проти Росії.
  • У квітні цього року прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо вступу до ЄС у 2024-му.
  • У лютому цього року Євгенія Гуцул написала листа президенту США Дональду Трампу і закликала припинити підтримку влади Молдови. Гуцул заявила, що президентка Мая Санду нібито запровадили в країні "політичний тероризм". 
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