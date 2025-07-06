Проросійський блок Ілана Шора іде на вибори в Молдові

Проросійський політичний блок «Перемога» Ілана Шора оголосив про намір подати документи для участі у парламентських виборах у Молдові.

Про це Шор заявив у неділю під час з’їзду блоку в Москві, повідомляє «Європейська правда».

За словами Шора, список кандидатів очолить башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яка є фігуранткою кримінального провадження щодо незаконного фінансування партії «Шор».

Наступного тижня блок "Перемога" подасть документи для участі у виборах. Шор також заявив, що головна мета його блоку — «знести фашистський режим» у Кишиневі та домогтися дострокових парламентських виборів упродовж пів року.

Тим часом у Молдові тривають дискусії щодо створення так званого проросійського лівого «мегаблоку», до якого мають увійти партнери Шора. Про такі переговори нещодавно заявляв лідер соціалістів Ігор Додон. Участь у форматі також обговорюють проросійські політики Вікторія Фуртуне та Василє Тарлєв.