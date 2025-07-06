​Рютте: у Європі не будуть запроваджувати загальний військовий обов’язок

Європі не доведеться запроваджувати загальний військовий обов’язок. Відповідне рішення має ухвалювати кожна держава окремо.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

«...Це рішення кожної окремої країни. Деякі країни підуть на це. У Фінляндії, наприклад, вже діє загальний військовий обов’язок. Інші цього не робитимуть. Але загалом це означатиме, що ми повинні платити гідні зарплати нашим чоловікам і жінкам у формі», - сказав Рютте.

Він наголосив, що нині треба працювати над такими питаннями, адже треба бути готовими до будь-якої ситуації через кілька років, зокрема, можливого нападу Росії.

«Якщо Естонія зазнає нападу — а росіяни це знають — наша відповідь буде нищівною... Але ми маємо бути певні, що в нас є не лише відповідні плани, а й люди та військова техніка, щоби їх реалізувати. І саме тому нам потрібно витрачати більше. Але справа не в тому, що естонці залишені сам на сам. На допомогу прийдуть усі сили НАТО, включно з повною підтримкою США. Путін це знає. Саме тому він не нападає на Естонію сьогодні. Але він може зробити це через п’ять чи сім років, якщо ми не зробимо ці додаткові інвестиції», - підкреслив генсек Альянсу.

Рютте також вказав на потребу виправити ситуацію у виробництві зброї та озброєння.

«Що мене особливо непокоїть — це обсяги виробництва в оборонній промисловості. І це проблема для всього Альянсу, тому що в нас просто немає достатньої промислової бази для виготовлення озброєнь, які нам потрібні, аби бути впевненими, що ми здатні стримувати росіян, північнокорейців чи будь-кого іншого, хто може на нас напасти. І саме над цим ми зараз дуже активно працюємо», - додав генсек.