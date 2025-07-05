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Росія пришвидшила комплектування військової бази у Вірменії

Москва активно “шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу ‒ зокрема, в Північній Осетії та Адигеї”.

Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

“Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу”, ‒ зазначили у розвідці.

Особовий склад набирають серед російських військовослужбовців, які проходять службу в ростовській і волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія активно “шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу ‒ зокрема, в Північній Осетії та Адигеї”.

“Розгортання російських військ у Вірменії ‒ це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь”, ‒ представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Українська воєнна розвідка продовжує уважно стежити за пересуваннями російських військ як на території РФ, так і за її межами, додали у ГУР.
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