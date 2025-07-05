У Мельбурні невідомий підпалив синагогу з людьми усередині

Австралія стикається зі все більшою хвилею антисемітських інцидентів з початку війни між Ізраїлем та Смугою Газою наприкінці 2023 року.

У Мельбурні поліція розшукує чоловіка, який підпалив вхідні двері синагоги вчора, коли близько 20 людей вечеряли всередині.

Про це повідомляє DW.

Австралія стикається зі все більшою хвилею антисемітських інцидентів з початку війни між Ізраїлем та Смугою Газою наприкінці 2023 року.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез назвав підпал синагоги “боягузливим”. У своїй заяві прем'єр-міністр сказав: “Вчорашній підпал синагоги на сході Мельбурна є боягузливим, актом насильства та антисемітизму і не має місця в австралійському суспільстві”.

Албанез висловив сподівання, що злочинця буде швидко притягнуть до відповідальності.

Antisemitism has no place in Australia. Those responsible for the shocking acts in Melbourne last night must face the full force of the law and my Government will provide all necessary support toward this effort. pic.twitter.com/jyFO2odHgK — Anthony Albanese (@AlboMP) July 5, 2025

Більше про напад на синагогу

Поліція повідомила, що чоловік облив подвійні вхідні двері єврейської громади у центрі Мельбурна та підпалив їх близько 8 години вечора у п'ятницю.

Віряни, які розділили трапезу на честь єврейського дня відпочинку Шабат, евакуювалися через задні двері, і ніхто не постраждав, йдеться у заяві поліції. Пожежу погасили, займання було обмежене головним входом.

Поліція штату Вікторія заявила, що розслідує “наміри та ідеологію” злочинця. На думку правоохоронців, злочинцем був білий чоловік віком близько 30 років.

Влада з'ясовує, чи була атака пов'язана з інцидентом у п'ятницю ввечері в ресторані в центрі міста, де одна людина була заарештована за перешкоджання поліції. Згідно із повідомленнями, ізраїльський ресторан був сильно пошкоджений.Виконувач обов'язків начальника поліції Вікторії Зорка Данстан охарактеризував напад на синагогу як серйозний злочин. “Я хотів би ясно заявити, що ми визнаємо, що ці злочини огидні та огидні. Але на цьому етапі ми не оголошуємо це терористичним актом”, ‒ заявив Данстан журналістам.

Заява про тероризм відкриває розслідування для залучення додаткових ресурсів і може призвести до обвинувачень, які передбачають більш тривалий термін ув'язнення.

Сплеск антисемітизму через конфлікт у Смузі Гази

Єврейські квартали в Мельбурні та Сіднеї постраждали від хвилі антисемітського вандалізму з початку війни між Ізраїлем та Смугою Гази 7 жовтня 2023 року.

Мешканці будинків, шкіл, синагог та транспортних засобів зазнали нападів.

У березні влада заявила про виявлення фальшивого плану нападу на синагогу в Сіднеї з використанням каравану вибухівки, щоб відволікти ресурси поліції.

У грудні минулого року двоє чоловіків у масках напали на синагогу Адас-Ісраель на південному сході Мельбурна, завдавши значної шкоди, розпорошивши рідкий прискорювач за допомогою мітел по всій будівлі, перш ніж підпалити її. Парафіянин отримав незначні опіки.