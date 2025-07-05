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FT: Євросоюз створить стратегічні запаси рідкоземельних елементів

ЄС вважає за доцільне координувати між країнами запаси продуктів харчування, медикаментів і ядерного палива. 

FT: Євросоюз створить стратегічні запаси рідкоземельних елементів
Фото: З відкритих джерел

Брюссель заявив, що створить стратегічні запаси критично рідкоземельних елементів та обладнання для ремонту кабелів, через геополітичні ризики, пише FT. 

"ЄС стикається з дедалі складнішим ландшафтом ризиків, що характеризується зростанням геополітичної напруженості, зокрема конфлікти, зміни клімату, погіршення стану навколишнього середовища, а також гібридні та кіберзагрози", – йдеться у проєкті документа Європейської комісії.

Йдеться не лише про рідкісноземельні елементи, необхідні для оборонної промисловості та "зеленої" енергетики, а й про запчастини до енергетичних або оптичних кабелів, які можуть знадобитися для швидкого усунення пошкоджень.

Випадків потенційної диверсії підводних кабелів зв'язку та газопроводів в останні роки викликали занепокоєння щодо вразливості критичної інфраструктури.

Також Єврокомісія вважає за доцільне координувати між країнами запаси продуктів харчування, медикаментів і ядерного палива. Ці зусилля є частиною ширшого плану підвищення стійкості ЄС до зовнішніх шоків та інфраструктурних загроз.

У березні ЄС порадив домогосподарствам запасатися необхідними речами, щоб пережити щонайменше 72 години кризи.

Також ЄС вже має парк пожежних літаків та гелікоптерів, літак медичної евакуації, польові шпиталі та критично важливі медичні засоби у 22 країнах Євросоюзу у рамках своїх зусиль з реагування на надзвичайні ситуації і стихійні лиха.
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