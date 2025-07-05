Підвищення оборонних витрат у Словенії винесли на референдум

Дві з трьох партій, що складають більшість у словенському парламенті, ініціювали проведення референдуму щодо згоди населення з планом підняття оборонних витрат до 3% ВВП.

Як пише "Європейська правда", волевиявлення матиме консультативний характер, тобто його результати не стануть для уряду юридичним зобов'язанням. Дата проведення голосування досі не визначена.

Прем'єр-міністр Роберт Голоб, чия партія єдиною з коаліції виступила проти референдуму, пригрозив організувати наступним опитування щодо виходу Словенії з НАТО. Урядовець пояснив, що відбувається "популістський обман громадян", оскільки є лише два шляхи розвитку ситуації: або країна платить те, що зобов'язалася перед НАТО, або має залишити своє місце в Альянсі.