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Підвищення оборонних витрат у Словенії винесли на референдум

Прем'єр-міністр пригрозив, що доведеться вийти з НАТО.

Підвищення оборонних витрат у Словенії винесли на референдум
​Лідери країн НАТО
Фото: EPA/UPG

Дві з трьох партій, що складають більшість у словенському парламенті, ініціювали проведення референдуму щодо згоди населення з планом підняття оборонних витрат до 3% ВВП.

Як пише "Європейська правда", волевиявлення матиме консультативний характер, тобто його результати не стануть для уряду юридичним зобов'язанням. Дата проведення голосування досі не визначена. 

Прем'єр-міністр Роберт Голоб, чия партія єдиною з коаліції виступила проти референдуму, пригрозив організувати наступним опитування щодо виходу Словенії з НАТО. Урядовець пояснив, що відбувається "популістський обман громадян", оскільки є лише два шляхи розвитку ситуації: або країна платить те, що зобов'язалася перед НАТО, або має залишити своє місце в Альянсі. 
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