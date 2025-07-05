Reuters: ХАМАС готовий розпочати переговори щодо припинення вогню

Як пише Reuters, потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих. Для цього документ чітко визначає часові рамки: 1-ий, 7-ий, 30-ий, 50-ий та 60-ий день перемир'я.

Як і раніше, в обмін на бранців Ізраїль відпускатиме засуджених палестинців. Угода не дозволяє при цьому проводити будь-які церемонії чи паради, як це робив ХАМАС. На 10-ий день палестинці мають повідомити точну кількість заручників, які досі перебувають під їхнім контролем, та надати медичні звіти. Ізраїль водночас повинен надати інформацію щодо в'язнів, затриманих після атаки 7 жовтня 2023 року.