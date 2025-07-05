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Reuters: ХАМАС готовий розпочати переговори щодо припинення вогню

Втім, ХАМАС має сумніви щодо деяких питань.

Reuters: ХАМАС готовий розпочати переговори щодо припинення вогню
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

ХАМАС надав відповідь на запропоновану США угоду про припинення вогню в Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

ХАМАС повідомив, що завершив внутрішні консультації, а також обговорення з палестинськими фракціями та силами щодо останньої пропозиції посередників щодо війни в Газі.

“ХАМАС повністю готовий, з усією серйозністю, негайно розпочати новий раунд переговорів”, – йдеться у заяві.

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Водночас палестинський чиновник бойової групи, союзної з ХАМАС, заявив, що залишається занепокоєння щодо гуманітарної допомоги, пропуску через контрольно-пропускний пункт Рафах до Єгипту та ясності щодо графіка виведення ізраїльських військ.

  • Як пише Reuters, потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих. Для цього документ чітко визначає часові рамки: 1-ий, 7-ий, 30-ий, 50-ий та 60-ий день перемир'я.

  • Як і раніше, в обмін на бранців Ізраїль відпускатиме засуджених палестинців. Угода не дозволяє при цьому проводити будь-які церемонії чи паради, як це робив ХАМАС. На 10-ий день палестинці мають повідомити точну кількість заручників, які досі перебувають під їхнім контролем, та надати медичні звіти. Ізраїль водночас повинен надати інформацію щодо в'язнів, затриманих після атаки 7 жовтня 2023 року.

  • Одразу після встановлення режиму припинення вогню гуманітарна допомога повинна почати надходити у Газу із залученням ООН та товариства Червоного Хреста/Півмісяця. У перший та сьомий дні перемир'я, після звільнення заручників, Ізраїль зобов'язаний частково відвести війська спершу з півночі, а потім і з півдня Смуги. 
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