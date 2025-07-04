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План США щодо Гази передбачає повернення заручників і часткове виведення військ

Деталі угоди, яку пропонує Дональд Трамп, потрапили до медіа.

План США щодо Гази передбачає повернення заручників і часткове виведення військ
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

У ЗМІ з'явилися детальні умови плану 60-денного припинення вогню у Смузі Гази, який було запропоновано  Сполученими Штатами за посередництва Катару і Єгипту. 

Як пише Reuters, потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих. Для цього документ чітко визначає часові рамки: 1-ий, 7-ий, 30-ий, 50-ий та 60-ий день перемир'я. 

Як і раніше, в обмін на бранців Ізраїль відпускатиме засуджених палестинців. Угода не дозволяє при цьому проводити будь-які церемонії чи паради, як це робив ХАМАС. 

На 10-ий день палестинці мають повідомити точну кількість заручників, які досі перебувають під їхнім контролем, та надати медичні звіти. Ізраїль водночас повинен надати інформацію щодо в'язнів, затриманих після атаки 7 жовтня 2023 року. 

Одразу після встановлення режиму припинення вогню гуманітарна допомога повинна почати надходити у Газу із залученням ООН та товариства Червоного Хреста/Півмісяця. У перший та сьомий дні перемир'я, після звільнення заручників, Ізраїль зобов'язаний частково відвести війська спершу з півночі, а потім і з півдня Смуги. 

Сторони мають домовлятися про остаточне завершення війни, Якщо 60 днів виявиться замало, посередники мають право вимагати продовження павзи. 
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