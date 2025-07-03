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Голова МЗС подякував Папі Римському Леву XIV за прийом дітей із України

Діти перебувають в Італії в рамках гуманітарного проекту "Разом краще 2025".

Голова МЗС подякував Папі Римському Леву XIV за прийом дітей із України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Україна вдячна Папі Римському Леву XIV за прийом групи дітей з України, які перебувають в Італії в рамках гуманітарного проекту "Разом краще 2025".

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сердечна подяка Його Святості Папі Леву XIV за тепло і турботу, виявлені до українських дітей. Сьогодні в залі Павла VI Його Святість прийняв групу дітей з України, які перебувають в Італії в рамках гуманітарного проекту "Разом краще 2025". Це була глибоко зворушлива зустріч, сповнена емоціями, посмішками, молитвами і надією. Слова підтримки та солідарності Папи є потужним знаком для всіх українців", - написав Сибіга у соцмережі Х. 

Міністр подякував понтифіку та Caritas Italiana та "всім, хто долучився" до реалізації цього проекту.

"Разом ми зміцнюємо цінності миру, милосердя та спільної людяності", - додав Сибіга.

Фото: x.com/andrii_sybiha/status

Фото: x.com/andrii_sybiha/status

Раніше, 13 червня, повідомлялося, що Папа Лев XIV прийняв делегацію з 32 дітей із Харкова в  Ватикані.
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