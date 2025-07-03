НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі

Національна служба здоров’я сподівається, що найближчим часом вдасться успішно перевірити більшу частину із понад 870 000 українських дітей, які не змогли підтвердити свої дані в системі.

З 1 липня НСЗУ перестала платити сімейним лікарям та педіатрам за них згідно постанови уряду.

Про це під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в рамках проєкту Нова країна LB та EFI Group, голова НСЗУ Наталія Гусак.

“1 липня всі боялись і переносили тричі. Сподіваємось, що найближчим часом зможемо верифікувати більшу частину тих, хто не має статусу успішної верифікації. Безумовно, частина цих дітей за кордоном. будуть виклики в медиків з частиною дітей, батьки яких не захочуть верифіковуватись. Зараз ми в процесі комунікації і рішень”.

Також Гусак сподівається, що тут допоможе й співпраця з іншими інституціями. Наприклад, з 1 липня Мінсоцполітики почало верифікацію всіх виплат. Міністерство має механізм призупинки виплат тим, хто навіть не прийшов звіритись до Пенсійного фонду.

Зараз у медсистемі успішну перевірку пройшли понад 4,8 млн неповнолітніх. Дітей можна було звіряти по свідоцтву про народження або податковому номеру, дорослих – лише по податковому. Загалом у системі з майже 35 млн українців успішну перевірку в реєстрах (дані зійшлися, перевірили справжність людини) пройшли майже 30 млн українців із майже 35 млн зареєстрованих у системі.