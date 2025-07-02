Лубінець: під загрозою депортації на ТОТ України перебувають близько 1,5 мільйона дітей

З початку повномасштабного вторгненя, завдяки фонду Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути 1378 дітей, депортованих росіянами. Водночас на тимчасово окупованих територіях під загрозою депортації залишаються до 1,5 млн дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "УНН".

У межах фонду Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути 1378 дітей, яких окупанти депортували до Росії. В цьому участь беруть міжнародні партнери, а основним посередником для перемовин та фізичного повернення українських дітей є Катар.

"Після повернення діти офіційно проходять процедуру опитування в нашому центрі з захисту прав дитини, де зараз вони і знаходяться. В першу чергу з дітьми в присутності батьків, опікунів або родичів працюють психологи, щоб зрозуміти, який психологічний стан дитини. Далі включається мультидисциплінарна команда, яка складається з представників різних орагнів влади, Міністерства соцзахисту, правоохоронці. Якщо дитина готова повідомити про факти скоєння проти неї кримінальних правопорушень, то так само ми робимо цю фіксацію, передаємо ці данні Офісу генпрокурора та Службі безпеки України", — каже Омбудсман.

За словами Уповноваженого, масштаби депортації українських дітей величезні, досі на ТОТ України залишаються близько 1,5 дітей, які перебувають під загрозою депортації.

"За нашої інформацією приблизно півтора мільйона українських дітей потенційно під загрозою депортації або примусового переміщення на тимчасово окупованій території України. Скільки їх насправді депортовано не знає ніхто, оскільки ми не можемо отримати офіційної інформації з російської федерації або тимчасово окупованих територій України," — пояснив він.

Омбудсман додає, що в Росії депортованим дітям змінюють всі документи: "свідоцтво про народження, документи про освіту. Їх змушують використовувати тільки російську мову. Змушують себе ідентифікувати, як "росіяни". Всі діти автоматично вписуються в російські молодіжні організації на кшталт "Юнармії".