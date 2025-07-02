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Лубінець: росіяни стратили 268 українських військовополонених

За словами Омбудсмана, кількість випадків страт кардинально зросла в останній рік.

Лубінець: росіяни стратили 268 українських військовополонених
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

На початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. Страти можуть відбуватися за вказівкою вищого військового керівництва РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, пише Укрінформ.

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", — заявив Лубінець.

Лубінець наголошує, що страти не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження страт з вищим керівництвом.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", — додав він.
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