Лубінець: росіяни стратили 268 українських військовополонених

За словами Омбудсмана, кількість випадків страт кардинально зросла в останній рік.

На початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. Страти можуть відбуватися за вказівкою вищого військового керівництва РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, пише Укрінформ.

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", — заявив Лубінець.

Лубінець наголошує, що страти не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження страт з вищим керівництвом.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", — додав він.