Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині у взаємодії з Сирським затримали командування батальйону за підозрою у розкраданні 100 млн гривень

Ліквідовано одразу три схеми розкрадання оборонних коштів. Фігуранти продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне.

На Одещині у взаємодії з Сирським затримали командування батальйону за підозрою у розкраданні 100 млн гривень
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ ліквідували на Одещині одразу три схеми розкрадання оборонних коштів.

Фігуранти продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них – двоє його заступників.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За однією зі «схем» вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких «послуг» з уникнення призову становила до 5 тис. доларів США.

Насправді такі «мобілізовані» навіть не з’являлися на території режимного об’єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: 

  • чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies