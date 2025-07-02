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Прокуратура оголосила підозри 18 фігурантам, причетним до знущань з мирного населення у катівні в Купʼянську

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з населенням.

Прокуратура оголосила підозри 18 фігурантам, причетним до знущань з мирного населення у катівні в Купʼянську
Фото: прокуратура

У період окупації частини території Харківської області з березня по вересень 2022 року на території Куп’янського районного відділу поліції функціонувала катівня. 

Прокурори ідентифікували 18 осіб, причетних до катувань або охорони місця незаконного утримання. 

Їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). 

Серед них так званий «начальник» незаконно утвореного окупаційними військами «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», російські військові, учасники незаконних збройних формувань «л/днр», а також колишні поліцейські, які перейшли на бік ворога.

Частині підозрюваних також додатково інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з населенням. Людей утримували в нелюдських умовах: у камерах – антисанітарія, відсутність води, медичної допомоги. Житлова площа на одного затриманого була критично малою, їжа — переважно недоїдки військових. 

Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм. Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві покази щодо себе чи інших осіб, зізнаватись у співпраці з ЗСУ чи СБУ. 

Затриманим погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів. У деяких випадках катування набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували рити могили собі та іншим.

Після деокупації міста правоохоронці провели масштабну роботу та встановили понад 110 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери та інші цивільні мешканці.

Двом фігурантам повідомили про підозру особисто. Іншим – заочно, їх буде оголошено у розшук.
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