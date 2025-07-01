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Лубінець: росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого

Український омбудсман відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ.

Росія вкотре грубе порушила норми гуманітарного права і Женевські конвенції, повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець. 

“Росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою”, - написав Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ, яка діє як держава-терорист.

З цього приводу український омбудсмен відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ.

Дмитро Лубінець закликав громадян: якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляйте про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.
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