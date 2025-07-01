Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід столичному забудовникові Сергію Копистирі

1 липня апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи колишньому держсекретарю Мінрозвитку та одному зі столичних забудовників, передає Transparency International Ukraine.
Апеляційна палата Вищого антикорсуду відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурорки та сторони захисту і залишила без змін запобіжний захід забудовнику Сергію Копистирі, підозрюваному у справі про корупцію в Мінрегіоні,
Для забудовника обрали тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.
Прокурорка просила відмовити в апеляційній скарзі сторони захисту та збільшити суму застави до 400 млн грн.
У результаті колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвали слідчих суддів Вищого антикорсуду – без змін, зазначили у пресслужбі АП. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
- Копистира фігурує у справі віцепрем'єра Олексія Чернишова.
- Суд відправив забудовника під варту у червні.
- За версією слідства, в листопаді 2021 року Сергій Копистира та інший забудовник Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві.
- Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон, повідомляв Центр протидії корупції.
- За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.
- Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.
- 23 червня віцепрем'єру Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.