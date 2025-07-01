Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід столичному забудовникові Сергію Копистирі

Така ж ситуація і в колишнього держсекретаря Мінрозвитку.

1 липня апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи колишньому держсекретарю Мінрозвитку та одному зі столичних забудовників, передає Transparency International Ukraine.

Апеляційна палата Вищого антикорсуду відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурорки та сторони захисту і залишила без змін запобіжний захід забудовнику Сергію Копистирі, підозрюваному у справі про корупцію в Мінрегіоні,

Для забудовника обрали тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Прокурорка просила відмовити в апеляційній скарзі сторони захисту та збільшити суму застави до 400 млн грн.

У результаті колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвали слідчих суддів Вищого антикорсуду – без змін, зазначили у пресслужбі АП. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.