У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоПодії

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід столичному забудовникові Сергію Копистирі

Така ж ситуація і в колишнього держсекретаря Мінрозвитку.

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід столичному забудовникові Сергію Копистирі
судове засідання за участі забудовника Сергія Копистири
Фото: Transparency International Ukraine

1 липня апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи колишньому держсекретарю Мінрозвитку та одному зі столичних забудовників, передає Transparency International Ukraine.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Апеляційна палата Вищого антикорсуду відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурорки та сторони захисту і залишила без змін запобіжний захід забудовнику Сергію Копистирі, підозрюваному у справі про корупцію в Мінрегіоні, 

Для забудовника обрали тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Прокурорка просила відмовити в апеляційній скарзі сторони захисту та збільшити суму застави до 400 млн грн.

У результаті колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвали слідчих суддів Вищого антикорсуду – без змін, зазначили у пресслужбі АП. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

  • Копистира фігурує у справі віцепрем'єра Олексія Чернишова.
  • Суд відправив забудовника під варту у червні.
  • За версією слідства, в листопаді 2021 року Сергій Копистира та інший забудовник Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. 
  • Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон, повідомляв Центр протидії корупції.
  • За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.
  • Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.
  • 23 червня віцепрем'єру Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies