Голова МЗС Німеччини Вадефуль зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

"Верховенство права і прозоре врядування – важливі умови на шляху України в ЄС".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва зустрічався з директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

Про це Вадефуль повідомив у соцмережі Х.

"Німеччина підтримує Україну в боротьбі з корупцією. Верховенство права і прозоре врядування – важливі умови на шляху України в ЄС. Як друг, Німеччина супроводжує Україну на її шляху в ЄС", - йдеться в повідомленні посольства.