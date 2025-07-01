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Голова МЗС Німеччини Вадефуль зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

"Верховенство права і прозоре врядування – важливі умови на шляху України в ЄС".

Голова МЗС Німеччини Вадефуль зустрівся з директором НАБУ та керівником САП
Йоганн Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ і САП
Фото: Посольство Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва зустрічався з директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

Про це Вадефуль повідомив у соцмережі Х.

"Німеччина підтримує Україну в боротьбі з корупцією. Верховенство права і прозоре врядування – важливі умови на шляху України в ЄС. Як друг, Німеччина супроводжує Україну на її шляху в ЄС", - йдеться в повідомленні посольства.

Йоганн Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ і САП
Фото: Посольство Німеччини
Йоганн Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ і САП
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