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До Києва прибув глава МЗС Німеччини Вадефуль

Це – перший візит політика до України на цій посаді. 

До Києва прибув глава МЗС Німеччини Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 30 червня, до Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Це – перший його візит в Україну на посаді.

Про це пише МЗС Німеччини, а також Вадефуль повідомив про це у соцмережі Х. 

"Доброго ранку з України", – написав він у соцмережі і опублікував відео, записане у вагоні потяга. 

Міністр пообіцяв надалі підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися.

"Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися - за допомогою сучасної системи протиповітряної оборони та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов'язанням я сьогодні приїхав до Києва", – сказав він і додав, що саме в Україні тепер "вирішується, чи залишиться наша Європа місцем, де цінуються свобода та гідність людини, – чи ж стане континентом, де насильство змінює кордони". 

Вадефуль зазначив, що українці захищають не лише свободу та суверенітет своєї країни, а й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна. Також наголосив, що саме тому і надалі зосереджуватимуть зусилля на підтримці України. 

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Міністр переконаний, що наміри України завершити війну є серйозними, і нагадав, що санкції проти РФ є важливими.

"Путін не відступає ні від однієї зі своїх максималістських вимог - він не хоче переговорів, він хоче капітуляції. І поки це так, ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7", – сказав він.

Глава МЗС переконаний, що дії Путіна мають стати для Німеччини "серйозним попередженням", бо "ідеологія імперіалізму, яка керує Путіним, – це найбільша загроза нашій безпеці в Німеччині та Європі". 

  • У Німеччині вважають, що наразі Москва не демонструє жодної готовності до припинення агресії.
  • Країна виділить 9 мільярдів євро для підтримки України, частину з яких скерують на виробництво далекобійної зброї.
  • Однак Німеччина не розглядає постачання Україні крилатих ракет Taurus.
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