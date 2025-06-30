До Києва прибув глава МЗС Німеччини Вадефуль

Це – перший візит політика до України на цій посаді.

Сьогодні, 30 червня, до Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Це – перший його візит в Україну на посаді.

Про це пише МЗС Німеччини, а також Вадефуль повідомив про це у соцмережі Х.

"Доброго ранку з України", – написав він у соцмережі і опублікував відео, записане у вагоні потяга.

Guten Morgen aus der Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mbvfuE0niz — Johann Wadephul (@AussenMinDE) June 30, 2025

Міністр пообіцяв надалі підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися.

"Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися - за допомогою сучасної системи протиповітряної оборони та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов'язанням я сьогодні приїхав до Києва", – сказав він і додав, що саме в Україні тепер "вирішується, чи залишиться наша Європа місцем, де цінуються свобода та гідність людини, – чи ж стане континентом, де насильство змінює кордони".

Вадефуль зазначив, що українці захищають не лише свободу та суверенітет своєї країни, а й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна. Також наголосив, що саме тому і надалі зосереджуватимуть зусилля на підтримці України.

Міністр переконаний, що наміри України завершити війну є серйозними, і нагадав, що санкції проти РФ є важливими.

"Путін не відступає ні від однієї зі своїх максималістських вимог - він не хоче переговорів, він хоче капітуляції. І поки це так, ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7", – сказав він.

Глава МЗС переконаний, що дії Путіна мають стати для Німеччини "серйозним попередженням", бо "ідеологія імперіалізму, яка керує Путіним, – це найбільша загроза нашій безпеці в Німеччині та Європі".