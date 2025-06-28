Стефанчук заявив, що Рада напрацьовує спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів

Вибори, які відбудуться в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, передбачену Конституцією, тому потрібен окремий законодавчий акт.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що парламент напрацьовує законопроєкт про проведення виборів після закінчення війни, передає Укрінформ.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", – сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.

"Але ми готуємо різні сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", – сказав Стефанчук.

У квітні Стефанчук заявив, що вибори, які відбудуться в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, передбачену Конституцією, тому для проведення повоєнних виборів потрібно напрацювати окремий законодавчий акт.

Докладніше читайте у матеріалі LB “Повоєнні вибори: чому Рада не готує необхідний закон?”