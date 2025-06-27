Застава у 120 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Чернишову

Суд зобов'язав Чернишова прибувати на вимогу і не відлучатися з України.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Про це повідомляє Суспільне.

Також ВАКС зобов'язав Чернишова прибувати на вимогу, не відлучатися з України, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками, повідомляти про зміну роботи і місце проживання.

Сторона захисту має 5 днів на оскарження.