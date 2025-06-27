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Застава у 120 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Чернишову

Суд зобов'язав Чернишова прибувати на вимогу і не відлучатися з України.

Застава у 120 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Чернишову
Олексій Чернишов
Фото: Олексій Чернишов

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень  віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Про це повідомляє Суспільне.

Також ВАКС зобов'язав Чернишова прибувати на вимогу, не відлучатися з України, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками, повідомляти про зміну роботи і місце проживання.

Сторона захисту має 5 днів на оскарження.

  • 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК. 
  • 17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.
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