Застава у 120 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Чернишову

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.
Про це повідомляє Суспільне.
Також ВАКС зобов'язав Чернишова прибувати на вимогу, не відлучатися з України, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками, повідомляти про зміну роботи і місце проживання.
Сторона захисту має 5 днів на оскарження.
- 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.
- 17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.